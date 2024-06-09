ليس النصر .. فهد الهريفي يفجر مفاجأة عن فريقه المفضل بالطفولة!

تعرف على الفريق الذي كان يُشجعه فهد الهريفي

كشف فهد الهريفي أسطورة نادي النصر، عن الفريق الذي كان يعشقه ويشجعه خلال فترة طفولته، حيث فاجئ الجميع بأنه لم يكن نصراويًا منذ الصغر.

ولعب الهريفي في صفوف نادي النصر خلال الفترة من 1984 حتى اعتزاله عام 2000، نجح خلال تلك الفترة في تحقيق العديد من الألقاب مثل كأس الملك والدوري السعودي وكأس الخليج وكأس الكؤوس الآسيوية وغيرها.

وقال الهريفي عبر إذاعة "العربية" خلال حديثه مع مشجع أهلاوي: "الأهلي عشق الطفولة، عندما كنت صغيرًا كنت أشجعه وأحبه".

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واستدرك أسطورة العالمي قائلًا: "ولكن الآن لا يوجد أمل لتشجيع فريق آخر، لأن العرفان والولاء كله لنادي النصر ولكل الأندية بكل مصداقية".

ويُعد فهد الهريفي واحدًا من أكثر النجوم إثارة للجدل، بسبب تصريحاته التي تُثير غضب جماهير نادي النصر.