ليس العرض السعودي .. سبب صادم لرحيل مانشيني عن تدريب إيطاليا!

الأمر لا يتعلق كذلك بجهازه الفني

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كواليس وتفاصيل جديدة تظهر في رحيل المدرب روبيرتو مانشيني عن تدريب إيطاليا، واقترابه من خوض تجربة جديدة مع المنتخب السعودي.

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رحيل مانشيني كان صادمًا للعديد من المتابعين، وانتشرت بعض الأنباء حول سبب هذه الخطوة، حيث اعتقد البعض أن العرض السعودي الضخم كان السبب وراء تخلي الإيطالي عن منصبه.

ولكن صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية قالت إن السبب الحقيقي ظهر في رسالة نصية أرسلتها سيلفيا فورتيني زوجة ومحامية مانشيني إلى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وجاء ذلك بعدما طلبت من جابرييل جرافينا إلغاء الشرط الجزائي بعقد مانشيني، والذي يتيح للاتحاد فسخ عقده في حالة عدم التأهل إلى بطولة يورو 2024.

ولكن جرافينا رفض هذه الفكرة تمامًا وأصر على استمرار هذا البند، ليشعر مانشيني بأنه سيعمل تحت ضغوط هائلة بالإضافة لغضبه من طريقة اختيار بعض الموظفين بالطاقم الفني الخاص به، لذلك انتهى الأمر باستقالته ورحيله عن الفريق.

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يذكر أن مانشيني الذي أصبح على أعتاب تدريب منتخب السعودية، بدأ مهمته مع إيطاليا في 2018 وقاد بلاده للحصول على لقب اليورو الذي أقيم في 2021.

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