ليس الريال.. نادٍ مدريدي يعلن الاقتراب من ضم مبابي!

هل يمكن أن تتم هذه الصفقة؟

صحيح أن ريال مدريد هو الطرف الأكثر ترجيحًا للحصول على خدمات كيليان مبابي في الفترة المقبلة بعد أن بات رحيل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا مسألة وقت لا أكثر، إلا أن ناديًا مدريديًا آخر دخل على خط الصفقة.

هذا النادي هو خيتافي، الذي يبدو أنه استغل الفرصة للمزاح حول ضم مبابي، وربما لجلب مزيد من التفاعل لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشر الحساب الرسمي لخيتافي تغريدة بتصميم تخيلي لكيليان مبابي يرتدي قميص خيتافي مع عبارة: "تيك تاك" التي تشير إلى اقتراب الإعلان عن صفقة جديدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من المؤكد أن هذا مزاح لا أكثر، لأن ريال مدريد نفسه يقال إنه لن يستطيع تلبية طلبات مبابي المادية، رغم أن الفرنسي يعتبره نادي أحلامه.

وكان الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو قد فجر قنبلة حين تحدث عن إخطار مبابي ناديه الحالي باريس سان جيرمان بعدم تجديد العقد لما بعد صيف 2024!.