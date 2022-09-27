ليس الراتب .. الهلال: فاوضنا رونالدو وهذا سبب عدم قدومه

النادي السعودي ارتبط كثيرًا بالنجم البرتغالي

لم يعد هناك شك حول مفاوضات الهلال السعودي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث اعترف النادي رسميُا بتلك المفاوضات التي حدثت في سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

الاعتراف جاء على لسان الرئيس فهد بن نافل شخصيًا، وخلال تصريحاته في برنامج "سقراط" الإذاعي الذي نُشر عبر يوتيوب، والذي أوضح كذلك سبب عدم قدوم نجم مانشستر يونايتد للدوري السعودي.

ماذا قال بن نافل عن مفاوضات الهلال مع رونالدو؟

تقارير صحفية عديدة كانت قد تحدثت عن عرض سعوي ضخم للتعاقد مع رونالدو الذي حاول الخروج من اليونايتد لنادٍ يلعب في دوري أبطال أوروبا دون أن ينجح، وقد أشارت إلى رفض اللاعب ذلك العرض رغم أرقامه المذهلة على الصعيد المالي.

بن نافل سُئل حول الأمر، فأجاب "نعم فاوضنا رونالدو".

Shahid Shahid

وأضاف حول سبب عدم قدومه "المشكلة لم تكن في الرقم أو المبدأ، الهلال قادر على جلب نجوم العالم، بل كان في قرار مركز التحكيم الرياضي منعنا من قيد اللاعبين، كنا نسير في المفاوضات ونتقدم بها لكننا توقفنا عند تأكيد المنع من القيد".

وأتم "نحن لم نتوقف عن مفاوضة اللاعبين رغم قرار المنع، لكننا كنا نؤجل الدخول في المرحلة الأخيرة من المفاوضات حتى يُرفع الإيقاف عنا. كنا نخاف أن تُعلق العقوبة أو تلغى في وقت متأخر من سوق الانتقالات ولذا كان علينا أن نكون جاهزين للبدء فورًا في مرحلة الحسم.

ماذا قيل عن مفاوضات الهلال مع رونالدو؟

التقارير الصحفية أوضحت أن العرض المقدم من السعودية للنجم المتوج بالكرة الذهبية 5 مرات فاق كل التوقعات، حيث تضمن حصوله على 100 مليون يورو سنويًا ضمن عقد يمتد لعامين.

وتحدثت بعض المصادر عن أن الهلال عرض على النادي الإنجليزي دفع 30 مليون يورو لشراء الموسم الأخير المتبقي في عقد اللاعب معه.

الهلال الذي يستعد حاليًا لمواجهة التعاون في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي لم يسبق أن تحدث رسميًا عن تلك المفاوضات، وتلك أول مرة يعترف بها رسميًا على لسان رئيسه بن نافل.