ليس الجولة المقبلة.. متى يعود عثمان ديمبيلي إلى برشلونة؟

لا يستطيع نادي برشلونة بعد الاستعانة بخدمات لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي يعاني من الإصابة لفترة تجاوزت الآن ثلاثة أشهر.
وكانت بعض التقارير قد أفادت بأن ديمبيلي سيكون متاحا لمواجهة رايو فاييكانو في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني، ولكنه على الأرجح لن يكون ضمن قائمة الفريق المتوجهة إلى مدريد.
صحيفة ؟آس" تشير إلى أن العودة المؤكدة لكل من عثمان ديمبيلي والدنماركي أندرياس كريستنسن مدافع الفريق ستكون في مباراة يوم السبت على ملعب كامب نو أمام ريال بيتيس.
من ناحية أخرى، سيكون عدم استدعاء القائد سيرجيو بوسكيتس بسبب الإيقاف بعد تراكم البطاقات الصفراء فألًا جيدًا للواعد الإسباني ذي الأصول المغربية لامين يامال الذي قد يحصل على فرصة ثانية في قائمة المدرب تشافي هيرنانديز بعد استدعائه لأول مرة في مباراة أتلتيكو مدريد بالجولة الماضية من الدوري الإسباني والتي انتهت بفوز برشلونة 1-0 واقترابه خطوة جديدة من لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ ثلاثة مواسم.
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