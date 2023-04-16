ليس الإيقاف فقط لساديو ماني .. عقوبة مالية كبيرة وتسريح في الصيف من بايرن ميونخ!

النادي البافاري يقسو على الجناح السنغالي.

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن نادي بايرن ميونخ لم يعاقب ساديو ماني بالإيقاف فقط بعد حادثة تعديه على زميله في الفريق ليروي ساني.

حيث ذكر الصحفي فلوران بلتنبيرج العامل في "سكاي سبورت" أن النادي قام بتغريم اللاعب السنغالي مبلغًا كبيرًا للغاية يصل إلى حوالي 300 ألف يورو.

وأوضح كذلك أن إدارة النادي لا ترى أن اللاعب يجب أن يستمر في صفوف الفريق، وأن التعاقد معه من البداية كان غلطة كبير.

وذكر أن الإدارة ستبحث عن عروض للاعب السنغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حتى يرحل عن صفوف بايرن ميونخ بشكل نهائي.

جدير بالذكر أن ماني كان قد انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في الصيف الماضي مقابل حوالي 50 مليون يورو بعد سنوات من النجاح في صفوف ليفربول.