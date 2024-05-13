ليس الأهلي .. فريق سعودي ينتظر رحيل ساديو ماني عن النصر لضمه

تطورات جديدة في مستقبل ساديو ماني..

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في مفاجأة جديدة.. يعمل مسؤولو أحد الأندية السعودية؛ للتعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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ماني انضم إلى النصر في صيف 2023؛ حيث بدأ بشكل جيد للغاية، قبل أن يتراجع مستواه، الأمر الذي جعله يصطدم مع جماهير الفريق الأول، في المباريات الأخيرة.

وبسبب الصدام مع الجماهير.. ترددت أنباء قوية عن رغبة النجم السنغالي، في الرحيل عن الفريق النصراوي؛ وسط اهتمام كبير من نادي جلطة سراي التركي.

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لكن يبدو أن جلطة سراي، لن يكون الوحيد الذي سيصارع لكسب خدمات ماني، في الميركاتو الصيفي القادم؛ حيث هُناك نادي القادسية السعودي أيضًا؛ وفقًا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

الصحيفة كشفت مساء اليوم الإثنين، عن أن ماني؛ يأتي على رأس قائمة الصفقات المطلوبة في القادسية، بعد عودة الفريق الأول لكرة القدم، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين مجددًا.

وأوضحت أن القادسية هو المرشح الأول للتعاقد مع ماني؛ إذا قرر اللاعب الرحيل عن النصر، والبقاء في المملكة العربية السعودية، الموسم الرياضي القادم.

جدير بالذكر أن خالد العيسى، رئيس النادي الأهلي السعودي، أكد في أكثر من مناسبة، على أن فريقه هو أول من طلب التعاقد مع ساديو ماني، في الصيف الماضي؛ قبل أن تتحوّل الصفقة بشكل مفاجئ، إلى النصر.

SHAHID