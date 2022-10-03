ليس الاتحاد .. "سميحان النابت وقع لهذا النادي"

اللاعب السعودي يعيش موسمًا جميلًا مع ناديه

يُقدم سميحان النابت نجم التعاون أداءً مميزًا في الدوري السعودي على مدار الموسمين الماضيين، وهو ما وضعه على رأس قائمة اللاعبين المحليين المطلوبين من كبار الأندية السعودية.

صحيفة الرياضية السعودية كانت قد أكدت أن اللاعب رفض تجديد عقده مع التعاون، والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، مفضلًا التوقيع لأي نادٍ جديد يختاره بنفسه فور دخوله الفترة الحرة في عقده خلال يناير القادم.

الإعلامي سعود الصرامي فجر مفاجأة كبرى حين أكد أن اللاعب دخل الفترة الحرة في عقده بالفعل، وقد اختار ناديه الجديد بالفعل.

من هو النادي الذي وقع له سميحان النابت؟

الرياضية كانت قد أوضحت أن النابت سبق أن رفض عرضين من الاتحاد والأهلي لرغبة التعاون في بقائه هذا الموسم، وقد وافق اللاعب على ذلك مخططَا لإكمال عقده مع الفريق ومن ثم الرحيل في صفقة انتقال حر.

Shahid Shahid

الصرامي أفاد خلال تصريحاته لبرنامج الحصاد الرياضي أن النابت وقع لأحد أندية العاصمة لكن دون أن يكشف هوية هذا النادي، لتنحصر الخيارات بين الهلال والنصر والشباب.

إذ قال "أؤكد لكم أن النابت، والذي تقريبًا دخل الفترة الحرة في عقده، قد وقع لأحد أندية العاصمة، التعاون سيُواجه مشكلة كبيرة بهذا الشأن".

النابت انضم للتعاون قادمًا من أبها في يناير 2020 وهو هدافه التاريخي في دوري أبطال آسيا، إذ سجل 4 أهداف خلال 7 مباريات.

هل تبخر حلم محمد نور؟

محمد نور نجم الاتحاد التاريخي لا يتوقف عن إبداء إعجابه باللاعب السعودي، وقد قال صراحة أنه يتمنى وجوده في الاتحاد الموسم القادم، بل أكد أن ذلك سيحدث رغم أن النابت أحد خريجي الفئات السنية في الأهلي.

إذ قال لبرنامج "ملعب SBC" تعليقًا على إشادة حسين عبد الغني باللاعب بعد هدفه القاتل في مرمى النصر خلال الجولة الثانية من دوري روشن السعودي "هذا لاعبنا، النابت هو لاعب الاتحاد المستقبلي"، ليرد مقدم البرنامج، خالد الشنيف، "هذا ابن الأهلي ومن ثم انتقل إلى عدة أندية حتى وصل للتعاون".

نور عاد وأضاف "كان لاعب الأهلي، هو سيأتي للاتحاد مستقبلًا. هو لاعب ممتاز وأهم ما يُميزه جهده الكبير وثبات مستواه وجودة أدائه في كل المباريات، يستحق تمامًا التواجد مع المنتخب".

تصريحات الصرامي تعني أن حلم نور برؤية النابت بقميص العميد قد تبخر تمامًا.