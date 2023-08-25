ليس الاتحاد .. "هذا الفريق هو الأنسب لمحمد صلاح في دوري روشن!"

هل نرى صلاح في فريق آخر غير الاتحاد في دوري روشن؟

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يتفاوض نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن ظهرت أصوات تؤكد أن هناك فريق آخر سيكون أنسب لصلاح.

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واقترب نادي الاتحاد من حسم التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تُشير الأخبار إلى أن النجم المصري وفريقه ليفربول يتفاوضان حاليًا مع الاتحاد بشأن تفاصيل الصفقة.

وقال الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز عبر برنامج "الديوانية": "الأهلي عاد من دوري يلو وقام بتغيير جلد كامل، وهو الأمر الذي يجعل عليه ضغط كبير".

وواصل: الجماز: "قام الأهلي بتعاقدات كبيرة خلال صيف 2023، وينقصه فقط لاعب واحد من فئة A وأتمنى أن يكون محمد صلاح".

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ونجح الأهلي في إبرام تعاقدات رائعة خلال صيف 2023، حيث تعاقد مع: "السنغالي إدوارد ميندي، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، ومواطنه روجيرو إيبانيز، والتركي ميريح داميرال، والإيفواري فرانك كيسييه، والجزائري رياض محرز".

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