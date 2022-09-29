ليس اعتراض الجماهير .. أرناوتوفيتش هو من رفض الانتقال لمانشستر يونايتد!

اللاعب هو من فضل البقاء مع بولونيا

نفى المدير الرياضي لفريق بولونيا ماركو دي فايو التقارير التي تشير إلى أن ماركو أرناوتوفيتش لم ينضم إلى مانشستر يونايتد بسبب احتجاج الجماهير.

حيث كان مهاجم الفريق الإيطالي من الأسماء المطروحة للانضمام لفريق الشياطين الحمر، لكنه ظل مع بولونيا في نهاية المطاف.

ويستبعد المدير الرياضي للفريق الإيطالي التقارير التي ذكرت أن السبب الحقيقي وراء فشل الصفقة هو اعتراض أنصار يونايتد.

ماذا حدث؟

كان فريق مانشستر يونايتد يحاول أن يضم مهاجم جديد في سوق الانتقالات الماضي مع رحيل إدينسون كافاني والحديث حول مغادرة كريستيانو رونالدو.

وكان أرناوتوفيتش من الأسماء المطروحة للقدوم إلى كتيبة الشياطين الحمر، حيث كان قد سبق وأن شارك في الدوري الإنجليزي الممتاز مع وست هام يونايتد.

لكن جماهير يونايتد قد رفضت إتمام تلك الصفقة، حيث اعتبرت أن المهاجم النمساوي ليس من مستوى الفريق الإنجليزي.

ماذا قال المدير الرياضي لبولونيا؟

قال ماركو دي فايو لـ "Corriere dello Sport": "لقد قمنا بعمل رائع مع ماركو. لقد أبرزنا دائمًا مدى ثقتنا به، لم يقدم يوفنتوس طلبًا مباشرًا أبدًا، لكن يونايتد فعل ذلك بالفعل، ولم يتراجع مانشستر من السباق بسبب معجبيه".

وأوضح: "ولكن فقط لأن أرناوتوفيتش أدرك مدى أهميته لمشروع الفريق، لقد تصرف كبطل حقيقي، وفهم ما كان يعنيه لبولونيا كمدينة ونادي".

واختتم: "إنه نقطة مرجعية داخل وخارج الملعب، لقد فوجئت بمشاركته، إنه يساعد اللاعبين الشباب، وهو يعطي دائمًا كل ما لديه".

جدير بالذكر أن تلك الأحداث قد تعني عدم محاولة يونايتد لضم أرناوتوفيتش مرة أخرى في سوق الانتقالات القادم، حيث لا يزال الفريق الإنجليزي في رحلة البحث عن مهاجم يخلف رونالدو.