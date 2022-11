"ليست مزحة".. فان خال خصص أرقام لاعبي هولندا بطريقة مبتكرة

كشف مدرب المنتخب الهولندي لويس فان خال عن الطريقة الغريبة التي خصص بها أرقام قمصان لاعبي فريقه لبطولة كأس العالم المقبلة في قطر 2022.

حيث تم الكشف عن قائمة المنتخب البرتقالي التي سوف تخوض المونديال القادم، كما أعلن أيضًا عن أرقام القمصان، وتحدث فان خال عن هذا الأمر، وكشف أن هناك طريقة مخصصة لهذا الشأن.

حيث أدلى لويس بتصريحات في المؤتمر الصحفي أوضح فيها أن اختيار رقم القميص جاء بناءً على عمر اللاعب، وقال: "بشكل عام أناقش هذا الأمر مع اللاعبين، وليس الآن. لقد أعطيت اللاعبين رقمًا يناسب أعمارهم".

ثم سُئل مدرب مانشستر يونايتد السابق عما إذا كان يمزح، وأجاب فان جال: "هذه ليست مزحة. لا أقول النكات أبدًا في مؤتمر صحفي، أنا أشرح كيف فعلت ذلك، هذا له علاقة بالعمر، ولهذا السبب أقدم هذه الإجابة".

Our official 𝕤𝕢𝕦𝕒𝕕 𝕟𝕦𝕞𝕓𝕖𝕣𝕤 for the #FIFAWorldCup! 🦁🇳🇱#NothingLikeOranje pic.twitter.com/nymkLmeqmL