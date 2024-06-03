ليست مجانية.. الكشف عن قيمة مكافأة توقيع كيليان مبابي

ريال مدريد دفع مبلغًا كبيرًا لضم مبابي...

انتهى الفصل الأخير من قصة كيليان مبابي، وريال مدريد، وأسدل الستار وأعلن الفريق الملكي، عن التعاقد مع النجم الفرنسي، بشكل رسمي مساء اليوم الإثنين.

ونشر ريال مدريد، عبر موقع الرسمي، وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانًا كشف فيه عن تعاقد مع مبابي، في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد إلى خمس سنوات.

ولكن التقارير الصحفية، قد كشفت عن المبلغ الذي سيحصل عليه النجم الفرنسي، كمكافأة توقيع، للميرينجي إذ سيتقاضى 150 مليون يورو، سيتم تقسيمهم على سنوات عقده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يتم حتى الآن الكشف الرسمي، عن الراتب الذي سيحصل عليه مبابي مع ريال مدريد، إلا أنه وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "سكاي سبورتس" في وقت سابق، فإن صاحب الـ 25 عامًا، سيحصل على 15 مليون يورو سنويًا.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، سيقدم مبابي للجماهير، في حفل ضخم على ملعب سانتياجو برنابيو، عقب نهاية بطولة يورو 2024 التي تستضيفها ألمانيا منتصف الشهر الحالي.