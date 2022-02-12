ليست فقط دعايا .. إنفانتينو يحضر مباراتين بنفس التوقيت

أثار حضور جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مباراتي المغرب مع كندا، وكرواتيا ضد بلجيكا بنفس التوقيت الدهشة.

وليست المرة الأولى التي يفعلها السويسرى، إذ ظهر في لقاء السنغال ضد الإكوادور بملعب البيت في شوط، ثم بالشوط الثاني ظهر في مباراة هولندا مع قطر المستضيفة على ملعب خليفة.

وبحسب تقارير، يتحرك رئيس فيفا عبر مروحية خاصة من أجل حضور المباريات التي تُلعب في نفس التوقيت، مستغلاً قرب المسافات بين ملاعب البطولة.

1ª parte 🇵🇱🇦🇷: Infantino en el palco

2ª parte 🇸🇦🇲🇽: Infantino en el palco



¿Tiene un doble o es el mago de la lámpara? #GolMundial #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/VX7FDUh8lF — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 30, 2022

ولم يكتف إنفانتينو الخميس بحضور مباراتين، ولكن ظهر في ثالثة وهي لقاء ألمانيا مع كوستاريكا بملعب "البيت".

ووثق العديد من الجماهير سهولة حضور عدة مباريات في نفس اليوم أثناء مونديال قطر 2022 بسبب قرب المسافات وشبكة المواصلات التي تسهل التنقل بين الملاعب.