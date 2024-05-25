"ليست شكوى" .. مارتينو يكشف الأسباب "الصحية" لغياب ميسي وسواريز عن قائمة إنتر ميامي

حالة شديدة من الإحباط لدى جماهير فانكوفر

كشف جيراردو مارتينو مدرب فريق إنتر ميامي الأمريكي، عن سبب غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن مواجهة فانكوفر وايت كابس ببطولة الدوري.

إنتر يلعب اليوم أمام نظيره الكندي على ملعب الأخير، وكان من المتوقع أن يحضر المباراة أكثر من 50 ألف شخص، وذلك لمشاهدة ميسي في الزيارة الأولى له إلى فانكوفر منذ قدومه للولايات المتحدة العام الماضي.

ولكن لسوء حظ عشاق ميسي أنه لن يلعب، ونفس الأمر بالنسبة للويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس، وهذا ما قال عنه مارتينو:"اعتقدنا أنه من الحكمة عدم خوضهم هذه المباراة لأنهم لن يكونوا جاهزين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"نتفهم إحباط الأشخاص الذين يريدون رؤية هؤلاء اللاعبين، ولكن نحن كمدربين يتعين علينا اتخاذ قرارات صعبة للغاية في كرة القدم، لأننا علينا دائمًا أن نأخذ صحة اللاعبين في الاعتبار الأول قبل أي شيء آخر".

وتابع:"هذه ليست شكوى من جدول المباريات، نحن نتفهم أهمية اللاعبين الذين نتحدث عنهم، ولكن صحتهم هي الأولوية لنا".

وكانت العديد من الصحف قد قالت إن غياب ميسي وسواريز وبوسكيتس عن هذه المباراة، يرجع إلى الجدول الزمني الضيق للغاية لإنتر ميامي، حيث يلعب اليوم، السبت، ضد فانكوفر، قبل مواجهة أتلانتا يونايتد يوم الأربعاء المقبل، ثم سانت لويس سيتي يوم السبت 1 يونيو.

ويحتل إنتر ميامي صدارة ترتيب القسم الشرقي من الدوري الأمريكي بـ31 نقطة، بينما سجل ميسي 10 أهداف وصنع 9 في 10 مباريات لعبها مع الفريق خلال البطولة.