ليست المرة الأولى في الديربي.. لعنة روديجر ضربت أتلتيكو في الماضي

نجم ريال مدريد يتسبب في حالتين طرد لأتلتيكو بسببه!

تسبب نجم فريق ريال مدريد أنطونيو روديجر، بالأمس في طرد مدافع أتلتيكو مدريد في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، ليحصد كل فريق نقطة في مشواره بالمسابقة.

وقرر حكم المباراة خيل مانزانو، في الدقيقة 64 طرد نجم أتلتيكو مدريد أنخيل كوريا، ببطاقة حمراء مباشرة بعدما تدخل مع روديجير، وضربه بالكوع بدون تعمد ولكن مدافع ريال مدريد بالغ في رد فعله ليقوم الحكم بطرد كوريا.

وكرر مدافع ريال مدريد هذا الفعل سابقًا أمام الفريق الإسباني ولكن عندما كان يلعب لفريق تشيلسي في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021 على ملعب ستامفورد بريدج.

وانتهت المباراة بفوز تشيلسي على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-0، وتعرض لاعب أتلتيكو ستيفان سافيتش للطرد في الدقيقة 81 بعد تدخله على روديجير.