ليست الرباعية .. مدرب البرازيل يكشف عن السر الذي أبكاه أمام باراجواي!

لحظة مؤثرة لمدرب السيليساو

كشف دوريفال جونيور مدرب المنتخب البرازيلي، عن السبب الحقيقي الذي جعله يبكي بعد فوز فريقه على باراجواي 4/1، في الجولة الثانية لدور المجموعات من كوبا أمريكا 2024.

البرازيل نجحت في تحسين صورتها بالبطولة بعد التعادل المُحبط مع كوستاريكا في الجولة الأولى، ولكن دوريفال لم يبكي متأثرًا بالانتصار، بل بسبب وفاة دودو، عمه ومرجعه الرئيسي في حياته.

وقال دوريفال في تصريحات نشرها موقع "ريليفو" الإسباني:"دودو كان مرجعًا بالنسبة لي كلاعب كرة قدم وكمدرب وإنسان، كان دائمًا يشعر بالقلق على الجميع باستثناء نفسه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"لقد كان قدوة بالنسبة لي وحاولت دائمًا أن أسير على خطاه، ارتدى ثلاثة قمصان فقط، فيروفياريا، بالميراس والمنتخب البرازيلي، وهذا ما يمثل أكثر من مجرد قصة جميلة".

وتابع:"كان والدي الثاني، أرشدني في كل لحظة من حياتي، وفي النهاية قررت أن أتبع نفس مهنته، والآن هو سينتقل إلى رحلة أخرى".

وفي سياق منفصل قام مدرب البرازيل الذي علم بوفاة عمه في نفس يوم المباراة، بالإشادة بجناح ريال مدريد فينيسيوس جونيور بعد تألقه وتسجيله هدفين في شباك باراجواي.