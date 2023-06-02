ليست الإصابة .. مدرب بيرو يكشف سبب استبعاد كارييو من المنتخب

نجم الهلال خارج معسكر بيرو في يونيو

فاجأ خوان رينوسو المدير الفني لمنتخب بيرو الجميع بعدم استدعاء نجم الهلال، أندريه كارييو، لمعسكر المنتخب المنوي إقامته في يونيو الجاري وسيُواجه خلاله منتخبي كوريا الجنوبية واليابان وديًا.

جناح الهلال اختتم الموسم بأداء ممتاز وكان أحد أبرز نجوم فريقه في إياب نهائي دوري أبطال آسيا الذي خسره أمام أوراوا ريد دياموندز، وقد وُجهت انتقادات شديدة للمدرب رامون دياز لاستبعاده اللاعب في لقاء الذهاب الذي انتهى بالتعادل 1-1 في الرياض.

ولذا كان قرار المدرب رينوسو مصدر دهشة العديد من المتابعين في السعودية وبيرو، لكن الرجل الأول في المنتخب فسره بالشكل الذي أخمد غضب الجمهور.

رينوسو أوضح أن استبعاد كارييو من منتخب بيرو جاء لمنحه قسطًا من الراحة بعد الموسم الصعب والطويل والمزدحم مع الهلال وبيرو.

إذ قال في تصريحات نقلتها صحيفة اليوم السعودية "كارييو لو انضم إلينا لن يحصل على أي راحة، فضلنا عدم دعوته ومنحه قسطًا من الراحة".

يُشار إلى أن كارييو لعب خلال الموسم الجاري 38 مباراة مع الهلال بصم خلالها على 7 أهداف.

