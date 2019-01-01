ليستر سيتي يرفض عرض مانشستر يونايتد لضم ماجواير

إدارة ليستر تسعى لجعل مدافعها الأغلى في التاريخ

فيسبوك تويتر بلال محمد

رفضت إدارة ليستر سيتي الإنجليزي، العرض المقدم من مانشستر يونايتد بشأن التعاقد مع مدافع الفريق هاري ماجواير.

وقدمت إدارة الشياطين الحمر، عرضاً لصالح ليستر بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات المدافع الإنجليزي الدولي.

إدارة الثعالب، رأت أنه لن تتخلي عن ماجواير إلا بعد وصول عرضاً مناسباً خاصة بعد شراء مانشستر يونايتد للظهير بيساكا مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، إذ ترى إدارة ليستر أن ماجواير أفضل من بيساكا في ناحية الخبرة الدولية.

ووفقاً لشبكة سكاي سبورت فإن إدارة ليستر لن تتخلي عن اللاعب إلا بعد وصول أكثر من 75 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي اتعاقد به ليفربول مع فان دايك.

تقارير صحفية تشير إلى رفض ليستر سيتي بيع مدافعه هاري ماجواير لمانشستر يونايتد مقابل 70 مليون جنيه إسترليني 💷 pic.twitter.com/SeA7zrh5za — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 2, 2019

المدافع صاحب الـ 26 عاماً، يبدو أنه سعيد في ليستر سيتي ولن يطلب الانتقال، ولكنه مرحب بفكرة الانتقال إلى أحد الأندية الكبيرة في الدوري الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن ماجواير بالإضافة إلى جميع اللاعبين الدوليين، لم يعودوا حتى الآن إلى تدريبات ليستر استعداداً للموسم الجديد التي بدأت بالأمس، ومن المتوقع عودة المدافع الدولي يوم الأحد القادم.