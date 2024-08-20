"لدي دوري وأنتم لا".. نجم ليستر سيتي يرد على جماهير توتنهام بطريقته!

رسالة قاسية من جيمي فاردي!

شهدت مواجهة الدوري الإنجليزي بين توتنهام وليستر سيتي ندية كبيرة للغاية ومناوشات بين جماهير الفريق اللندني والنجم جيمي فاردي مهاجم ليستر التاريخي.

جاءت قمة تلك المناوشات عندما قررت الجماهير أن تطلق الصافرات في كل مناسبة على جيمي فاردي نجم الثعالب خلال تلك المواجهة.

وتقدم توتنهام في المواجهة قبل أن يعادل جيمي فاردي بهدف معتاد في شباك توتنهام النتيجة ويحصل لفريقه على نقطة من الفريق اللندني.

وأشار فاردي لجماهير توتنهام التي كانت تحضر اللقاء على شعار الدوري الإنجليزي على قميصه، وبالرقم واحد، بعدما أشار على نفسه أيضًا، ثم وجه اصبعه لهم وقام بعلامة الرقم صفر.

جدير بالذكر أن ليستر سيتي يلعب الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي بعد غياب مدته عام واحد حيث فاز بلقب التشامبيونشيب في محاولته للعودة للأضواء.