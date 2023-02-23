ليسا فقط رؤساء .. نجما هوليوود يقرران اللعب بقميص فريقهما!

ريان رينولدز وروب ماكيلهيني يستعدان لتمثيل ريكسهام على أرض الملعب.

يستعد الممثلان ريان رينولدز وروب ماكيلهيني، مالكا نادي ريكسهام الويلزي، للظهور بقميص ناديهما خلال جولة في الولايات المتحدة الأمريكية ببطولة المليون دولار.

واستحوذ النجمان على النادي الويلزي قبل عامين ومن وقتها وناديهما القابع في الدرجة الخامسة الإنجليزية تُسلط الأنظار إليه.

وسيشارك النادي في بطولة "سوكر تورنامينت- بطولة كرة القدم" والتي ستقام في شمال كاليفورنيا خلال شهر يونيو. وتلعب البطولة بفرق مكونة من 7 لاعبين، ويشارك في البطولة 32 ناديًا وبات ريكسهام تاسع نادٍ ينضم للبطولة للمشاركة.

ويبرز اسم رينولدز وماكيلهيلي ضمن قائمة الفريق الويلزي المشاركة في البطولة، بجانب اللاعب والمدرب دافيد جونز و3 لاعبين سابقين هم بول رذرفورد وشاون بيرسون ومارك كارينجتون، فيما أطلق مستشار النادي شاون هيرفي على الفريق لقب "فريق الأساطير".

ويستهدف نادي ريكسهام الفوز بالبطولة ويضع مبلغ نصف مليون دولار من الجائزة لمساعدة المجتمع المحلي في شمال ويلز.

ومن بين الفرق المشاركة سيكون فريق النجم الأمريكي المعتزل كلينت ديمبسي، وفريق آخر يضم عدد من نجمات منتخب أمريكا للسيدات تقودهم نجمة أرسنال السابقة هيثر أوريلي.

المسابقة مفتوحة للجميع فنادي هاشتاج يونايتد، الفريق الإنجليزي لكرة القدم والألعاب الإلكترونية، سيكون من بين المشاركين أيضًا.