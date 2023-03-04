ليساندرو مارتينيز يكشف كواليس سبه المستمر لزميله في يونايتد على طريقة ليونيل ميسي

نجم مانشستر يونايتد يتقبل الأمر بصدر رحب!

كشف ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد عن تفاصيل تكراره كلمات ليونيل ميسي لزميله في الفريق فاوت فيخورست بشكل يومي، بعد الواقعة التي جمعت الثنائي في كأس العالم الأخيرة.

وقال مارتينيز: "هنا نحن نمزح مع بعضنا البعض طوال الوقت، وهو يتقبل الأمر جيدًا، قلت له صباح الخير أيها السخيف، لقد خرجت الكلمات كما قالها ميسي وهو تقبلها، هو شخص جيد".

وأضاف: "هو يشعر إنه لعب مباراة العمر بالنسبة له، دائمًا ما يحدثني عن الشعب الأرجنتيني والجماهير وكيف يتم التعامل معه منهم، قال لي أن الأمور كانت جنونية".

وأكمل عن حال ميسي أمام هولندا: "لم أره هكذا قط، لقد أحببت ذلك، هو دائمًا ما يذكرنا باحترام الخصم، لكن عندما لا يتم احترامه هذا ما يحدث".

جدير بالذكر أن المنتخب الهولندي كان قد غادر كأس العالم من دور الـ 8 بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام الأرجنتين ليتوج الأخير بالبطولة أمام فرنسا في النهائي عقب التغلب على كرواتيا في نصف النهائي.