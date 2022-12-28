ليساندرو مارتينيز يتغيب عن حفل زفاف زميله في المنتخب بأمر من تين هاج!

الهولندي يريد فرض الانضباط

فوت النجم الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز أحد أهم مدافعي مانشستر يونايتد حفل زفاف صديقه المقرب وزميله في منتخب الأرجنتين نيكولاس تاليافيكو.

مارتينيز الذي يبلغ من العمر 24 عامًا تم تذكيره من قبل مدربه في يونايتد، إريك تين هاج، بضرورة التحلي بالمسئولية تجاه النادي الذي ينتمي له، وأوصاه بالعودة في أقرب وقت ممكن، وفقًا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

هذا ما حدث من قبل مارتينيز، الذي امتثل لقرار تين هاج بالاستراحة في مباراة نوتنجهام فورست، ولكن بعد ذلك لابد أن يتاح من أجل يونايتد.

لذلك فقد عاد مارتينيز إلى إنجلترا من أجل المشاركة بشكل اعتيادي برفقة كتيبة المدرب الهولندي.

الجدير بالذكر أن حفل زفاف تاليافيكو شهد مفاجأة جديدة من نوعها، حيث كان لقب كأس العالم نفسه موجودًا في الحفل وحمله تاليافيكو برفقة العروس.