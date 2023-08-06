"ليروي ساني أهانه عنصريًا وإدارة بايرن ميونخ ناكرة للجميل" .. تصريحات صادمة من مدير أعمال ساديو ماني!

مدير أعمال ساديو ماني خرج بتصريحات صادمة عن فترة السنغالي في بايرن ميونخ..

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خرج باكاري سيسيه، مدير العلاقات العامة للسنغالي ساديو ماني نجم نادي النصر السعودي، بتصريحات صادمة حين أكد أن رحيله عن بايرن ميونخ الألماني لم يكن لأسباب كروية، مدعيًا وجود عنصرية ضده في النادي البافاري.

ماني انتقل رسميًا إلى النصر قبل أسبوع، بعد موسم كارثي قضاه رفقة بايرن ميونخ الذي تعاقد معه في صيف 2022 قادمًا من ليفربول الإنجليزي مقابل 40 مليون يورو.

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وحسب العديد من التقارير، فإن ماني كان يحصل على راتب سنوي يزيد عن 20 مليون يورو في بايرن ميونخ، مما يعني أنه كان واحدًا من بين أعلى اللاعبين أجرًا في النادي البافاري، لكن مستواه المخيب إلى جانب راتبه الباهظ أدى إلى تعرضه للعديد من الانتقالات.

لكن سيسيه، كذب تلك الفرضية، وقال في تصريحات لمحطة "RMC" الإذاعية الفرنسية: "بيعه لم يكن قرارًا كرويًا، لقد أزعج راتب ساديو الألماني، ولم يفهموا كيف ينضم إفريقي إلى النادي ويصبح صاحب الدخل الأعلى فوق الجميع، لذلك أرادوا التخلص منه".

وأضاف: "لم يتصلوا قط بممثلي اللاعب، ولم يخبروا ماني وجهًا لوجه أبدًا أنهم يريدون التخلص منه، إلى أرسلوا إلى توماس توخيل ليخبروه أن ماني سيكون الخيار الثالث للجناح الأيسر".

وتابع: "لم يكن لدى ساديو ما يثبته للألمان، لم يصبح ما هو عليه بفضل بايرن ميونخ، كان ذلك بفضل ليفربول، بايرن كان ناكرًا للجميل".

وتطرق سيسيه خلال المقابلة إلى الحديث عن الأزمة العاصفة بين ماني والألماني ليروي ساني نجم بايرن ميونخ قائلًا: "كل من له معرفة بكرة القدم الأوروبية يعرف أن ساني رجل متعجرف للغاية، بينما ماني هادئ جدًا، وقد أظهر ذلك في كل مكان لعب فيه، لكن ساني تجاوز الحدود".

وأضاف: "قيل الكثير من الأشياء الخاطئة حول ما حدث، خرجت الكثير من الأشياء القذرة من الصحافة الألمانية، ووقفوا مع ساني ضد ساديو، وقالوا إن ماني تم تغريمه 500 ألف يورو، وهذه كذبة".

وأكمل: "ساني أهان ساديو عنصريًا؟ نعم فعلًا، لا يمكنني الدخول في تفاصيل معينة، لهذا السبب قلت إن نكران الجميل جاء من جانب بايرن ميونخ، هذا جنون".

واختتم سيسيه تصريحاته قائلًا: "إذا كان لون بشرة ساديو ماني يزعج ليروي ساني، فقد أزعج أيضًا الأشخاص في إدارة بايرن ميونخ، لأنهم لم يفهموا سبب دفع هذا النوع من المال لهذا الرجل".

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