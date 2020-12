ليدز ومالكه يرفضان الاعتذار عن تغريدة مسيئة لصحفية ربطت صعودهم بكورونا

رفض ليدز ومالكه الاعتذار عن تغريدة مسيئة للمرأة بحسب الكثيرين نشرها النادي رداً على فيديو للاعبة السابقة والمحللة الحالية كارين كارني حللت فيه أسباب صعود النادي للدوري الإنجليزي الممتاز.

كارني قالت في تحليلها لمباراة الفريق أمام وست بروميتش الثلاثاء الماضي أن الفريق استفاد من توقف النشاط بسبب فيروس كورونا ليؤمن صعوده للبريميرليج.

وتسبب حديث كارني في انتقادات عدة لها من قبل جمهور النادي، بل وحسابه الرسمي شخصياً الذي نشر التغريدة تسخر من التحليل الخاص بكارني.

🤔 “Promoted because of Covid”

🙂 Won the league by 10 points

👋 Hi @primevideosport pic.twitter.com/Ctz18sksZA