ليدز يونايتد ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

ليدز يونايتد 0 × 0 مانشستر سيتي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

8' سيطرة مطلقة من من مانشستر سيتي، ليدز في مناطقه وكتيبة جوارديولا تحاول الوصول إلى المرمى، ربما لم يتخط أصحاب الأرض منتصف ملعبهم حتى الآن!

2' كيفن دي بروينه يسدد ركلة حرة من بعيد جدًا عن منطقة الجزاء ويباغت حارس المرمى ولكن لسوء حظه ترتطم في القائم الأيمن.. رائعة من البلجيكي حقًا! بداية مميزة من سيتي.

الآن بداية المباراة! هل يتمكن سيتي من تدارك النتائج السلبية أم يواصل ليدز نتائجه الإيجابية؟

التشكيل | 3-1-4-2

إيلان ميسيلر

لوك آيلينج - روبن كوخ - ليام كوبر

كالفين فيليبس

إزجيان أليوسكي - ستيوات دالاس - ماتيوس كليتش - هيلدر كوستا

باتريك بامفورد - تايلر روبرتس

البدلاء: أوفيدا أوكامبو - ليف ديفيز - جيمي شاكلتون - رورديجو مورينو - إليا كابريلي - باسكال سترويك - دييجو يورينتي

