ليدز يونايتد ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة مانشستر سيتي أمام ليدز يونايتد لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقامة على ملعب إيلاند رود.

ليدز يونايتد 0 × 0 مانشستر سيتي

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8' سيطرة مطلقة من من مانشستر سيتي، ليدز في مناطقه وكتيبة جوارديولا تحاول الوصول إلى المرمى، ربما لم يتخط أصحاب الأرض منتصف ملعبهم حتى الآن!

2' كيفن دي بروينه يسدد ركلة حرة من بعيد جدًا عن منطقة الجزاء ويباغت حارس المرمى ولكن لسوء حظه ترتطم في القائم الأيمن.. رائعة من البلجيكي حقًا! بداية مميزة من سيتي.

الآن بداية المباراة! هل يتمكن سيتي من تدارك النتائج السلبية أم يواصل ليدز نتائجه الإيجابية؟

تشكيل ليدز يونايتد:

التشكيل | 3-1-4-2

إيلان ميسيلر

لوك آيلينج - روبن كوخ - ليام كوبر

كالفين فيليبس

إزجيان أليوسكي - ستيوات دالاس - ماتيوس كليتش - هيلدر كوستا

باتريك بامفورد - تايلر روبرتس

البدلاء: أوفيدا أوكامبو - ليف ديفيز - جيمي شاكلتون - رورديجو مورينو - إليا كابريلي - باسكال سترويك - دييجو يورينتي

📋 One change to the Starting XI as Alioski is drafted in for Harrison, who is ineligible for today's game — Leeds United (@LUFC) October 3, 2020

تشكيل مانشستر سيتي:

التشكيل | 4-1-4-1

إيدرسون

بنيامين ميندي - إمريك لابورت - روبن دياش - كايل ووكر

رورديجو

فيران توريس - فيليب فودين - كيفن دي بروينه - رياض محرز

رحيم ستيرلينج

البدلاء: بيرناردو سيلفا - زاك ستيفنز - ناثان آكي - فيرناندينيو - ليام ديلاب - كول بالمر - جون ستونز

في الوقت نفسه فإن ليدز حظيّ ببداية جيدة، فرغم الهزيمة الصعبة من ليفربول بأربعة أهداف لثلاثة، لكنه تمكن من العودة بالفوز في مباراتين متتاليتتين وحقق ست نقاط ثمينة ثبتت أقدامه نوعًا ما في البريميرليج.

مانشستر سيتي ليس في أفضل أحواله، فالجولة الماضية شهدت هزيمة ساحقة من ليستر سيتي بخماسية، وتلقى الفريق ومدربه بيب جوارديولا العديد من الانتقادات حول طريقة اللعب وتفضيلاته والتدخلات العنيفة، لذلك فمباراة ليدز هي فرصة لتدارك الأمور قبل أن تسوء.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة مانشستر سيتي أمام ليدز يونايتد المقامة في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.