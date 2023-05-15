ليجا "الشباب" واللقب للأول دونك يا ليونيل ميسي .. أتوبيس تشافي هيرنانديز على الطريق الصحيح!

برشلونة على الطريق الصحيح بالفعل، بعدما تمكن من تحقيق لقب الدوري الإسباني للمرة 27 في تاريخه..

توج نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني في موسم 2022-23، وذلك للمرة السابعة والعشرين في تاريخه، قبل أربع جولات على نهاية المسابقة.

برشلونة فاز بلقب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ موسم 2018-19، بعد فوزه على ملعب "كورنيلا آل برات" أمام غريمه إسبانيول في ديربي كتالونيا، بنتيجة 4-2 في الجولة 34 من "لا ليجا".

اللقب الأول في غياب ليونيل ميسي

خلال حقبة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذهبية في نادي برشلونة، تمكن "البلوجرانا" من الفوز بلقب الدوري الإسباني ثماني مرات بين عامي 2009 و2019، وبذلك يكون لقب الموسم الحالي هو الأول لبرشلونة في القرن الحادي والعشرين دون ميسي.

لكن منذ رحيل ميسي في صيف 2021، فشل برشلونة في الفوز بالدوري الإسباني، حيث كان الموسم الماضي هو الأول للنجم الأرجنتيني في باريس سان جيرمان مخيبًا للنادي الكتالوني.

برشلونة أنهى موسمه الأول في غياب ميسي في المركز الثاني، مبتعدًا بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد الذي فاز باللقب.

ومع ذلك، كان يُنظر إلى ذلك الموقف على أنه نجاح بالنظر إلى أن برشلونة كان في المركز التاسع عندما تولى تشافي هيرنانديز قيادة الفريق فنيًا في منتصف الموسم بدلًا من رونالد كومان.

كتيبة الشباب تصنع الفارق!

اعتمد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة خلال الموسم الحالي على كتيبة جمعت بين اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة، صنعت بحق الفارق في الدوري الإسباني.

ولك أن تتخيل، أنه من ضمن قائمة برشلونة الحالية، يوجد فقط ستة لاعبين سبق لهم تحقيق لقب "لا ليجا".

اللاعبون الستة هم، مارك أندريه تير شتيجن الذي حقق لقبه الخامس، وجوردي ألبا الذي وصل إلى ستة ألقاب، وسيرجي روبيرتو الذي حصد اللقب للمرة السابعة، والفرنسي عثمان ديمبيلي الذي حقق لقبه الثالث، والثنائي المخضرم سيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه اللذان حققا اللقب للمرة التاسعة.

برشلونة وبقائمة يصل معدل أعمارها إلى 25.5 عامًا، وتضم 10 لاعبين أقل من 25 عامًا، تمكن من التفوق وإثبات قدراته أمام الجميع في الدوري الإسباني، وربما يصبح القادم أجمل وأكثر إشراقًا للنادي الكتالوني.

الدفاع يصنع المعجزات

نجاح برشلونة المبهر في الموسم الحالي جاء في الأساس بسبب المنظومة الدفاعية المذهلة، التي جعلت الفريق يخرج بشباك نظيفة في 25 مباراة من أصل 34 خاضها حتى الآن في الدوري الإسباني.

شباك برشلونة اهتزت 13 مرة فقط منذ بداية الموسم، وهو رقم مذهل بحق، يمكن بالتأكيد أن يعود فيه الفضل إلى تير شتيجن ورونالد أراوخو وجول كوندي، لكن بالتأكيد فإن الفضل الأول هو لمنظومة تشافي.

سجل برشلونة الدفاعي المذهل يمكن أن يظهر أيضًا في أن شباكه اهتزت مرتين فقط على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" حتى الآن، وهو أحد الأرقام الدفاعية المذهلة للنادي الكتالوني.

وإلى جانب كل ذلك، فإن برشلونة حقق 11 انتصارًا بنتيجة 1-0 في طريقه نحو لقب الدوري الإسباني، أي أن الفريق حصد 33 نقطة كاملة بتلك النتيجة.

وبالتأكيد فإن نجاح برشلونة في ذلك ليس عيبًا على الإطلاق في ظل الموارد المتاحة للفريق، لكن تشافي يحتاج إلى المزيد والمزيد من العمل ليواصل الفريق النمو في أوروبا.