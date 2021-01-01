ليبرون جيمس يحذر إبراهيموفيتش: أنت تعبث مع الشخص الخطأ

بسبب الحديث عن الأمور السياسية

رد نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس، على ادعاء زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، بأن الرياضيين مثله يجب أن يبتعدوا تمامًا عن عالم السياسة.

نجم ميلان المخضرم قال إن ليبرون يحاول استغلال مكانته الرياضية، من أجل مناقشة بعض الموضوعات السياسية، ونصحه بالاكتفاء بلعب كرة السلة وفعل ما هو يجيده فقط.

ليبرون الذي اشتهر طوال حياته المهنية بالاهتمام بالقضايا غير الرياضية، شعر الآن بأنه مضطر للرد على تعليقات النجم السويدي.

وهو ما دفع النجم الأمريكي للرد عليه قائلًا:"لن أصمت أبدًا بشأن الأشياء الخاطئة، أنا أعظ شعبي وأتحدث عن المساواة والظلم الاجتماعي والعنصرية والقمع الهجمي للناخبين".

وأضاف:"كنت جزءًا من مجتمعي، لقد رأيت الأشياء التي تحدث، لدي مجموعة من أكثر من 300 طفل في مدرستي يمرون بنفس الشيء ويحتاجون لصوت يتحدث بالنيابة عنهم".

وتابع:"أنا صوتهم وأستخدم منصتي لتسليط الضوء على الأشياء التي تحدث، ليس فقط في مجتمعي ولكن في جميع أنحاء هذا البلد وحول العالم".

واستكمل:"من المضحك أن إبراهيموفيتش قال ذلك، لأنني أعتقد أنه نفس الشخص الذي قال في 2018 إنه عندما عاد إلى السويد كان يتعرض للعنصرية في بلاده".

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وأنهى ليبرون حديثه:"لقد قال ذلك، أليس كذلك؟ أتحدث من عقل مثقف للغاية، لذلك أنا الرجل الخطأ للعبث معه لأني أقوم بواجباتي".

يذكر أن ليبرون جيمس حصل على جائزة أفضل رياضي في عام 2020 بعد قيادته ليكرز إلى لقب الدوري الأمريكي للمحترفين، وتحدث وقتها عن دعمه لحملة "Blavk Lives Matter" وأشار إلى دعمه لكل المنصات الأخرى التي تحارب من أجل المساواة.