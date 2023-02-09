"لو كان هناك حكم فيديو.. لأقصينا ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا!"

مباراة عمرها 10 أعوام تعود للواجهة من جديد

لم ينس لاعب الوسط البرازيلي المخضرم فيليبي ميلو بعد مباراة جالطة سراي وريال مدريد قبل 10 أعوام في دوري أبطال أوروبا.

كان لاعب خط الوسط ضمن جيل رائع للفريق التركي مع ويسلي شنايدر وديدييه دروجبا وغيرهما، وفي تلك النسخة من دوري أبطال أوروبا كان قادرًا على التغلب على مانشستر يونايتد في دور المجموعات وإقصاء شالكه في دور الـ16.

وفقا للبرازيلي، وفي مقابلة مع شبكة "ديريتا" الإيطالية، فإن هذا الفريق "كان يمكن أن يفوز بدوري أبطال أوروبا".

وقال: "لم نكن لنخرج لولا مواجهتنا لريال مدريد وبعض أخطاء التحكيم، أنا مقتنع بأننا مع تقنية حكم الفيديو المساعد كنا سنفوز، في مباراة الذهاب خسرنا 3-0 ، لكن في الهدف الثاني كان هناك خطأ فادح، وفي مباراة الإياب تلقينا هدفًا من كريستيانو رونالدو من تسلل واضح، وعلى الرغم من ذلك، سجلنا 3 أهداف وكنا قريبين من المرور″.

وعن رد فعل جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد وقتها، قال لاعب فلومينينسي الحالي: "سجلنا ثلاثة أهداف في ربع ساعة ورأيت مورينيو مذهولًا، كما لو كان يفكر: ماذا يحدث هنا؟".