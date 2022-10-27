لو جريت يصدم زيدان ويؤكد: تدريب فرنسا يناسب ديشان مثل قفاز!

رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يتحدث عن مهمة تدريب "الديوك" بعد كأس العالم 2022.

قرر نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم التقليل من قيمة التقارير التي ربطت زين الدين زيدان، أسطورة منتخب فرنسا، بتولي تدريب "الديوك" خلال الفترة المقبلة.

زيدان خرج مؤخرًا وأكد أنه سيعود قريبًا إلى الساحة، حيث توقف عن التدريب منذ مايو 2021، عندما أنهى ولايته الثانية في تدريب نادي ريال مدريد الإسباني.

لو جريت تحدث في تصريحات مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن مستقبل ديدييه ديشان في تدريب منتخب فرنسا، ومستقبل "الديوك" خلال فترة ما بعد كأس العالم 2022، والتي تنطلق في نوفمبر المقبل.

وقال لو جريت في تصريحاته: "لم يتغير شيء، سأجلس مع ديشان بعد كأس العالم ونتحدث، لقد عملنا سويًا لمدة 10 سنوات، نعرف بعضنا البعض جيدًا".

وأضاف: "ديشان يريد أن ينجح في كأس العالم، إذا حقق مهمته وأراد الاستمرار بعد المونديال ستكون الأولوية له، لن أقول له حينها: انتهى وقتك".

واختتم لو جريت: "ستكون له اليد العليا، هذا المنصب يناسبه مثل القفاز، من يستطيع انتقاد ما حققه مع المنتخب".