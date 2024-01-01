لويس كاسترو يُبرئ رونالدو من التهمة الكبيرة ويُحبط جمهور النصر بشأن انتقالات يناير

تصريحات مثيرة لمدرب النصر

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برأ لويس كاسترو المدير الفني للنصر نجم الفريق كريستيانو رونالدو من كل الاتهامات بتحكمه بغرفة الملابس وفرض سيطرته على المدرب وزملائه اللاعبين.

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الكثير من الإشاعات أثيرت منذ وصول رونالدو للنصر في يناير 2023 أنه المتحكم الأول بالفريق، ويمكن القول أن تلك هي التهمة الكبيرة التي تلاحقه منذ ارتدى القميص الأصفر، لكن كاسترو خلال تصريحاته لقناة "سبورت تي في" والتي نقلتها صحيفة الرياضية السعودية نفى ذلك تمامًا بقوله "كريستيانو لا يحاول التدخل، وانا لست شخصًا افقد غرفة الملابس.

في مسيرتي المهنية في كرة القدم، أعرف واجباتي اليومية بصورة واضحة، وكريستيانو يقوم بعمله بشكل جيد كقائد، وأنا أقوم بعملي بشكل جيد من هذه الناحية أيضًا".

المدرب البرتغالي أكد رغبته البقاء مع النصر حتى نهاية عقده على الأقل في صيف 2025، موضحًا أن انتقاله لأي نادٍ آخر لن يحدث سوى في حال تخلي الفريق العاصمي عنه، مشيرًا إلى أن الشرط الجزائي في عقده كبير جدًا وصعب تحمله من أي نادٍ آخر، وحين سُئل عن أمنيته بعد النصر، قال "التدريب في الدوري الإنجليزي أو منتخب بلادي".

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كاسترو أحبط جمهور النصر حول سوق الانتقالات الشتوي، حيث أكد أن الفريق لن يتعاقد مع لاعبين أجانب جدد وسيكتفي بمن لديه، مضيفًا "لدينا 8 لاعبين اجانب في الفريق، وقائمتنا مليئة بالأسماء، ولا اتوقع أي تغييرات في الفريق".

يُشار إلى أن بعض الجمهور والإعلام النصراوي أعرب عن رغبته في التخلص من لاعب الوسط سيكو فوفانا والتعاقد مع لاعب آخر في الوسط أو حارس مرمى.

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