لويس كاسترو يوجه رسالة لنجم النصر الغاضب .. ويكشف سر قراره المثير أمام الأخدود

تصريحات لويس كاسترو بعد فوز النصر على الأخدود

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أعرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن سعادته الكبيرة؛ بالفوز على الأخدود، مساء اليوم الجمعة.

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النصر فاز على الأخدود (3-0)، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

كاسترو نفى في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، استبعاده السنغالي ساديو ماني، وإراحته الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في الشوط الأول أمام الأخدود؛ بسبب تفيكره في ديربي الهلال.

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وقال المدير الفني البرتغالي: "أنا أفكر في المباريات الماضية وليست القادمة.. كان يجب عليّ إراحة ماني وبروزوفيتش؛ بسبب خوضهما الكثير من اللقاءات، مع النادي ومنتخبي السنغال وكرواتيا".

وأشاد لويس كاسترو، بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر؛ حيث وصفه بـ"الرقم 1" في العالم، بينما قال عن مواطنه أوتافيو مونتيرو، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، بأنه ولد في الملعب؛ بتواجده في كل مكان داخل المستطيل الأخضر، ومساعدته للفريق كثيرًا.

وفي النهاية.. وجّه كاسترو، رسالة إلى النجم الإيفواري سيكو فوفانا، متوسط ميدان النصر، الذي ظهر غاضبًا بعد استبداله في الشوط الثاني؛ قائلًا: "يجب عليّ أن اختار 11 لاعبًا في كل مباراة.. لست وحدك من يلعب دقائق قليلة، هناك أسماء أخرى؛ مثل أيمن يحيى وعبد المجيد الصليهم وعلي الحسن".

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