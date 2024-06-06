لويس كاسترو يخبر مسؤولي النصر: "أريد التخلص من هذا اللاعب!"

قال كلمته في مستقبل لاعب النصر..

طلب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، "التخلص" من أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي القادم.

كاسترو في موسمه الأول مع النصر، فشل في قيادة الفريق، للتتويج بأي بطولة؛ مكتفيًا بالحصول على لقب مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية - غير الرسمية -.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، شدد كاسترو على مسؤولي النصر، بضرورة "التخلص" من عبدالمجيد الصليهم، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم؛ سواء بالبيع النهائي أو الإعارة.

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وعلى جانب آخر.. أخبر المدير الفني البرتغالي، مسؤولي النادي، برغبته في الاحتفاظ بأحد اللاعبين وعدم التفريط فيه؛ وفقًا لنفس الصحيفة.

هذا اللاعب هو متوسط الميدان مختار علي، التي انتهت إعارته بشكل رسمي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، بختام الموسم الرياضي 2023-2024.

ويرى لويس كاسترو، أن مختار قادر على تقديم الإضافة للفريق النصراوي؛ خاصة بعد المستوى الذي ظهر به مع الفتح، والذي جعله ينضم للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.