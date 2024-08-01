قائمة النصر لموسم 2024-2025 .. لويس كاسترو يستقر على 4 من خماسي الشباب

اللوائح الجديدة تفرض خيارات فنية على المدربين في الدوري السعودي

استقر لويس كاسترو المدير الفني للنصر على 4 لاعبين من فريق الشباب في النصر من أصل 5 سيُسجلون ضمن قائمة الفريق الأول لموسم 2024-2025.

لوائح الدوري السعودي الجديدة أقرت تقليص القائمة من 30 إلى 25 لاعبًا، بحيث تتضمن 10 أجانب، منهم 2 مواليد 2003 فما فوق، و15 سعوديًا، بجانب 5 لاعبين من فريق الشباب يُتاح لهم اللعب في الفريق الأول بجانب الشباب.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن كاسترو استقر بالفعل على 4 لاعبين، هم سعد حقوي وعواد أمان وراكان الغامدي وعبد الرحمن العنزي، ويلعب الأول في الهجوم والثاني في الدفاع فيما ينشط الثالث والرابع في وسط الملعب.

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ولم يستقر المدرب البرتغالي بعد على الاسم الخامس لكن الرياضية رجحت أن يكون لاعبًا من مواليد السعودية.

يُشار إلى أن النصر لم يضم سوى لاعبًا واحدًا هذا الصيف هو حارس المرمى البرازيلي بينتو، فيما تخلى عن 6 لاعبين هم ديفيد أوسبينا وليد عبد الله ومرزوق تمبكتي ومحمد قاسم وعبد الله مادو وفهد الزبيدي.