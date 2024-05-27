لويس كاسترو: الهلال طوال الموسم يسعى لأن يكون أقوى من النصر!

مدرب العالمي يتحدث بعد الفوز في الكلاسيكو أمام الاتحاد، قبل نهائي كأس الملك المرتقب أمام الهلال..

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عدّد البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر السعودي، مكاسب الفوز أمام الاتحاد في الكلاسيكو، مؤكدًا أنه فوز مر أيضًا لعدم تحقيق اللقب في النهاية.

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العالمي حقق الفوز أمس الإثنين أمام العميد برباعية مقابل هدفين، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من دوري روشن السعودي.

حول ذاك الكلاسيكو قال كاسترو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط": "في مباراة كرة القدم كل شي ممكن، نحن أضعنا الهدف الرابع وحينها الفريق الخصم سجل هدف ثم هدف آخر، لذا أحيانًا تحتاج أن يكون لديك حظ كبير، فتكلمت مع اللاعبين في فترة الانقطاع لشرب السوائل خلال المباراة أننا نريد الهدف 100 في الدوري ووصلنا له".

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وأضاف: "حققنا عدة أهداف بالمباراة، ألا وهي تسجيل 100 هدف والوصول لـ82 نقطة، ورونالدو حطم رقم الهداف في موسم واحد، هذه الأرقام مهمة لكنها مُرة فرغم كل هذه الأرقام لن تصبح بطلًا للدوري".

وانتقل المدرب البرتغالي للحديث عن النهائي المرتقب لكأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال، معلقًا: "الهلال طول الموسم يريد أن يصبح أقوى من النصر، ونحن نعمل طول الموسم على تقليل الفوارق مع الهلال، والجميل أننا ننافس فريقًا كبيرًا وقلصنا الفارق معه ووصلنا مرحلة مقاربة".

واختتم: "نحاول أن نحضر لاعبينا لهذا النهائي، ودائمًا التجهيز للنهائي يكون خاص، ومثل هذه المباريات تعتمد على جزئيات بسيطة؛ و لابد أن يكون لدينا شغف فالمباراة سيكون بها ضغط كبير".

يذكر أن نهائي كأس الملك من المقرر أن يقام في 31 من مايو الجاري، على استاد الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

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