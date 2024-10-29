"لم تعد جائزة مرموقة بعد اليوم" .. لويس فيجو يوضح حقيقة تصريحاته الهجومية ضد الكرة الذهبية!

رد حاسم من النجم البرتغالي

كذًّب النجم البرتغالي لويس فيجو، نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق، تصريحات منسوبة على لسانه نشرها أحد الحسابات الجماهيرية للميرنجي، بشأن فوز الإسباني رودري بجائزة الكرة الذهبية.

وفاز رودري، لاعب مانشستر سيتي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2024، متفوقًا على البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الذي حل ثانيًا في قائمة "البالون دور".

ونشر حساب "مدريد إكسترا"، المعني بنشر أخبار نادي ريال مدريد تصريحًا للنجم البرتغالي يقول فيه: "الكرة الذهبية كانت جائزة مرموقة، حتى تغير الوضع اليوم"، وهو التصريح الذي تداولته جماهير الملكي الغاضبة من خسارة فينيسيوس بشكل واسع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأعاد لويس فيجو نشر هذه التغريدة الكاذبة، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، معلقًا: "لا أعرف من يدير هذا الحساب، لكن يجب أن تقوم بتصحيح المنشور لأن هذه ليست كلماتي وإذا كنت تريد الجدل لنجعلها تُحل في المحكمة".

وبعد نشر فيجو هذا التكذيب، قام الحساب المدريدي على الفور بحذف التغريدة.

وقاطع فينيسيوس حفل الإعلان عن جوائز "بالون دور"، حيث لم يذهب إلى العاصمة الفرنسية باريس، كذلك رفض نادي ريال مدريد حضور الحفل، رغم فوز مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بجائزة أفضل مدرب هذا العام، بينما فاز النادي نفسه بجائزة أفضل فريق للرجال في 2024.

وكان فينيسيوس أحد أهم أسباب فوز ريال مدريد في الموسم المنصرم ببطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والسوبر الإسباني، حيث سجل 24 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة في 39 مباراة لعبها بالقميص الملكي.