لويس سواريز يبعث من جديد في الدوري الإسباني والضحية نجم الجزائر!

عيسى ماندي عاش ليلة عصيبة رغم فوز فياريال على قادش في الجولة 36 من الدوري الإسباني..

شهدت مباراة فياريال أمام قادش، والتي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "لا سيراميكا" لحساب الجولة 36 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني، واقعة غريبة، بعد تعرض الجزائري عيسى ماندي مدافع "الغواصات الصفراء" للعض.

الواقعة الغريبة حدثت في الدقيقة 61 من زمن المباراة، عندما قام إيفان أليخو جناح قادش بالاقتراب من ماندي وعضه في كتفه.

حركة أليخو الغريبة تذكرنا حتمًا بما فعله الأوروجوياني لويس سواريز مع المدافع الإيطالي جورجيو كيليني خلال مباراة المنتخبين في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2014، والتي أثارت الكثير من الجدل وقتها، وتسببت في إيقاف سواريز لمدة 4 أشهر.

ويبدو أن إيفان أليخو معتاد على إثارة الجدل، حيث تم اتهام لاعب قادش بالعنصرية بعد تغريدة مثيرة للجدل عبر حسابه على "تويتر" كتبها خلال كأس العالم 2022 بعد إقصاء البرازيل من المونديال.

أليخو، وفي خضم الجدل الذي كان دائرًا قبل كأس العالم عن رقص فينيسيوس جونيور احتفالًا بتسجيل الأهداف، دخل في خلاف مع البرازيلي خلال مباراة الفريقين في الدوري الإسباني، وبعد إقصاء "السيليساو" من كأس العالم أظهر فرحته ببعض الرموز التعبيرية لقرد وراقصة.