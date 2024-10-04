"يشعرنا بالتجاهل وعدم الاحترام" .. سواريز يتهم بييلسا بتدمير منتخب أوروجواي ويحذر من استمراره!

ماذا حدث مع داروين نونيز؟

انتقد النجم لويس سواريز، لاعب إنتر ميامي، الطريقة الجافة التي يتعامل بها الأرجنتيني مارسيلو بييلسا في إدارة الأمور داخل منتخب أوروجواي.

وأعلن سواريز اعتزاله اللعب دوليًا في فترة التوقف الأخيرة وتحديدًا بعد انتهاء مشاركته مع أوروجواي في نهائيات كوبا أمريكا 2024.

وقال سواريز في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "أرجو ألا تنزعج الجماهير، لو علمت أن هناك لاعبًا لا يريد الذهاب للمنتخب، لقد فرَّق بييلسا المجموعة بأكملها".

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وأضاف: "عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات كمدرب، حول من يلعب فله ما يريد، لكن أوروجواي كانت هكذا لسنوات عديدة. عملنا منذ عام 2007 بجد حتى ينمو الفريق ويصل إلى ما هو عليه اليوم، ويؤلمني أننا لا نستطيع الاستمتاع بكل ذلك".

وأوضح سواريز: "اللاعبون يذهبون للمعسكر والتدريبات ولا يستمتعون. يحدث ذلك فقط في فرقهم، ويبتسمون، ولا يفعلون ذلك في المنتخب. هذا الأمر يؤلمني لكن هناك زملاء في الفريق لن يخرجوا ويقولوا ذلك، وهذا أمر مفهوم".

وتابع: "بسبب هذه الطريقة، هناك العديد من اللاعبين الذين فكروا في عدم اللعب لأوروجواي بعد الآن. لدرجة أن بعض اللاعبين عقدوا اجتماعًا ليطلبوا من المدرب أن يقول لنا صباح الخير على الأقل، ولم يقل لنا حتى مرحبا".

وأردف لاعب إنتر ميامي: "ألا يتساءل أحد لماذا يعتزل لاعبًا مثل ماتياس فيتشينو، لا يزال في قمة نشاطه بين عشية وضحاها؟ عندما يتخذ لاعب هذا القرار أعلم أنه وصل إلى حد الشعور بالتجاهل وعدم الاحترام. ليس من المستغرب أن يكون هناك المزيد من الحالات".

وروى سواريز موقفًا آخر جمعه مع بييلسا والمهاجم الحالي لليفربول ومنتخب أوروجواي، داروين نونيز، مؤكدًا أن الأخير تعرض لضغوط كبيرة بسبب كلمات المدرب ولذلك حاول دعمه عندما رآه يبكي في استراحة الشوط الأول من المباراة ضد الأرجنتين.

وختم: "قلت له كلمات تحفزه وعندما سجل الهدف كنت أول من رحب به، حيث يحتاج داروين إلى الحنان والدعم وليس أي شيء آخر. لكني عندما التقيت بالمدرب في الممر قال لي: (نحن لا نساعده في هذه الأشياء). شعرت بالدهشة، وقلت له إنني يجب أن أدعمه".