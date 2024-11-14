"تلقيت عروضًا" .. دي لافوينتي يحسم موقفه من الاستمرار مع إسبانيا ويكشف سبب استبعاد ناتشو

لافوينتي يكشف عن رأيه في موقف كيليان مبابي مع منتخب فرنسا

حسم لويس دي لافوينتي موقفه من الاستمرار مع منتخب إسبانيا خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما اعترف بتلقيه عروضًا خلال الفترة الماضية، متحدثًا عن بعض الأمور التي تخص اللاروخا ونجومه.

وقال دي لافوينتي خلال تصريحات لراديو ماركا: "سأكون مخادعًا إذا قلت أنني لم أتلق عروضًا خلال الفترة الأخيرة، ومن الطبيعي أن تتم تلك المفاوضات، ولا أعلم من أين جاءت أخبار الولايات المتحدة، ولكنها ظهرت في توقيت غير مناسب".

وأضاف: "لدي وكالة تمثلني وتركز على مستقبلي، وأعتقد أن الآن نحن متفقون تمامًا على الاستمرار مع منتخب إسبانيا، وأنا سعيد بمنصبي".

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وواصل: "نريد أن نلعب كرة القدم بشكل جيد، ولكننا نعلم أن هذه تقديرات ذاتية جدًا، نحاول أن نلعب بشكل يكفي للفوز، وأن نجد توازن بين النتائج والأداء الجمالي".

وتحدث لافوينتي عن لامين يامال، حيث قال: "أتقبل انتقاد أي شخص لي بشأنه، ولكن يجب أن تكون الانتقادات مبنية على أساس، لأن العديد من الانتقادات التي تلقيناها لم تكن منطقية، ودائمًا ما غادرت المؤتمرات الصحفية بهدوء، وكانت طبيعية وأشعر أنكم يمكن أن تشعروا بالملل مني".

وتابع: "لم أغير شيئًا من فكرة الاستعجال على لامين، لأنه يبلغ من العمر 17 عامًا فقط، ويجب أن نكون حذرين معه، والجميع يمدحه الآن وسينتقدونه عندما تسوء الأمور، يعتنون به كثيرًا في برشلونة، وتلك التفاصيل هي الأهم للوصول بعيدًا، دائمًا ما كان هناك لاعب جيد لم يصل ونتساءل عن الأسباب، ومن المحتمل جدًا لأنه لم يهتم بتلك التفاصيل".

وأردف: "ذلك يجعل اللاعب يصل بعيدًا، ولدينا بالطبع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أو مارادونا، كانوا يعتنون بكل التفاصيل".

وعن استبعاد ناتشو قال لافوينتي: "ليس لديه أي مشاكل بدنية، فأنا أقدره كثيرًا، وهو لاعب رائع وشخص جيد جدًا، ولكن يجب اتخاذ القرارات بناءً على الحاضر والمستقبل، والآن نعتقد أن نأتي بلاعب آخر بشكل طبيعي".

وكان لمدرب إسبانيا تعليقًا مهمًا على موقف كيليان مبابي مع منتخب فرنسا، حيث قال: "كل شخص يدير الأمور في منزله كما يرى، جميع اللاعبين الإسبان يريدون الانضمام للمنتخب وعلينا أن نشعر بالاميتاز هذا، إذا لم يأت لامين أو أي لاعب آخر فذلك إما بقرار فني أو أنه غير جاهز، ولا يوجد سبب آخر، وإذا لم يكن لامين هنا فهذا لأنه لديه مشكلة".