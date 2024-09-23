لويس دياز يخطف النقاط من صلاح في فانتازي الدوري الإنجليزي!

جولة تألق الكولومبي!

هذا هو حال لعبة الفانتازي دائمًا، إذا اشتريت محمد صلاح، فسوف يحقق لويس دياز النقاط، وإذا فعلت العكس وذهبت مع لويس دياز وتخليت عن الفرعون المصري، تأكد تمامًا أن صلاح هو من سيسجل ويجلب النقاط!

لهذا دائما ما تكون المتعة حاضرة والإثارة مضمونة في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

دياز وجاكسون

كان نيكولاس جاكسون هو أول المتألقين في الجولة الخامسة من فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية،أمازون السعودية، بعدما قاد فريقه تشيلسي لإسقاط وست هام بثلاثية نظيفة، ساهم جاكسون في أهدافها كاملة بتسجيل هدفين وصناعة آخر لزميله كول بالمر، محققًا 13 نقطة.

ثم جاء لويس دياز جناح ليفربول المتوهج هذا الموسم تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت، وسجل هدفين من بين 3 أهداف فاز بها ليفربول على بورنموث، وحقق أيضا 13 نقطة.

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بينما ساهم المصري محمد صلاح بتمريرة حاسمة فقط، ليخرج محققًا 6 نقاط في الجولة، بينما ساهم من ليفربول كذلك كل من إبراهيما كوناتي وألكسندر أرنولد بتمريرتين حاسمتين بالإضافة إلى نقاط الكلين شيت.

وتألقت عناصر أخرى في أكثر من فريق وكان أبرزهم: أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد، ودين هندرسون حارس كريستال بالاس، اللذين كانا سببًا أساسيًا في خروج المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

التشكيلة المثالية للجولة

حراسة المرمى: روبرت سانشيز (8 نقاط)

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد (9 نقاط) - إبراهيما كوناتي (8 نقاط) - ريكاردو كالافيوري (8 نقاط) - جابرييل (7 نقاط)

الوسط: لويس دياز (13 نقطة) - جيمس ماديسون (9 نقاط) - هيونج مين سون (8 نقاط) - كول بالمر (8 نقاط)

الهجوم: نيكولاس جاكسون (13 نقطة) - إرلينج هالاند (6 نقاط)

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