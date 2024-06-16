الأجواء اشتعلت رغم ودية اللقاء

تسبب نجم ليفربول لويس دياز في أزمة كبرى باللقاء الودي بين كولومبيا وبوليفيا فجر الأحد استعداداً لكوبا أمريكا.

وانتصرت كولومبيا بثلاثية نظيفة على بوليفيا سُجلت في الشوط الأول بأقدام جون أرياس وجون كوردوبا ودياز نفسه الذي هز الشباك بالهدف الثالث بالدقيقة 41.

ولكن الأجواء اشتعلت في الدقيقة 67 من عمر اللقاء عقب تعرض دياز لتدخل عنيف من هيكتور كويلار على كاحل نجم ليفربول الذي سقط أرضاً متألماً ودخل لاعبي الفريقين في مشادة تطورت لضرب بالأيدي احتجاجاً من الكولمبيين على العرقلة.

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ولم يتعرض كويلار للطرد واكتفى الحكم بإنذاره، ولكن أخرج البطاقة الحمراء للثنائي دانييل مونييوز من كولومبيا وسيزار ميناتشو من بوليفيا بسبب تصرفاتهما في المشادة.

وتلعب كولومبيا منافسات كوبا أمريكا الأسبوع المقبل بالولايات المتحدة ضمن غمار المجموعة الرابعة مع البرازيل، باراجواي، وكوستاريكا.