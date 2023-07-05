لويس إنريكي يرفع راية التحدي: أحب ضغط جلب دوري أبطال أوروبا لباريس سان جيرمان!

تصريحات قوية من مدرب باريس سان جيرمان الجديد

تحدث لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الجديد عن تجربته الجديدة وطموحاته مع الفريق الباريسي.

وظهر إنريكي مبتسمًا في مؤتمر تقديمه كمدرب لباريس سان جيرمان خلفًا لكريستوف جالتييه، ووقع الإسباني عقدًا مع باريس سان جيرمان حتى عام 2025.

وكشف إنريكي عن أسلوب اللعب الذي سيتبعه مع باريس سان جيرمان قائلًا: "عقلية اللعب الهجومية غير قابلة للتفاوض واللاعبين سيستمتعون، وستكون هناك تغييرات و أسلوب لعب واضح".

وشكر المدرب السابق للمنتخب الإسباني ناصر الخليفي، رئيس النادي على الثقة التي منحها له وقال: "أجرينا محادثات الأسبوع الماضي ونعمل على تحضير الفريق وأنا متأكد من أنه سيكون لدينا فريق تنافسي".

وأجاب إنريكي على سؤال الضغوط عليه للفوز بدوري الأبطال قائلًا: "أحب هذا الضغط هناك حوالي 10 فرق في نفس المستوى ولديهم نفس الحلم أحيانًا يكون هذا غير عادل لأن التفاصيل هي التي تتركك أفضل".

وتعد خطوة باريس سان جيرمان هي التجربة الخامسة لإنريكي بعد قيادته فرق برشلونة وروما وسيلتا فيجو، ومنتخب إسبانيا.