المدرب الإسباني يعرف جيدًا كيفية تخطي هذه النتائج

تضاربت المشاعر داخل نادي باريس سان جيرمان عقب الهزيمة من أتلتيكو مدريد 2-1 على ملعب حديقة الأمراء، وذلك في مفاجأة كبيرة وعكس سير المباراة.

وقال المدرب لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أنجيه في الدوري الفرنسي: "من الإيجابي أن نتمكن من العودة للمنافسة مرة أخرى".

وأردف: "اللاعبون معتادون على النتائج الجيدة، لكن عليهم أيضا أن يتاقلموا مع النتائج السيئة" في إشارة إلى النتيجة السلبية أمام أتلتيكو مدريد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وهاجم الانتقادات الصحفية الموجهة له، فقال: "لم أقرأ الصحافة أبدًا أو أعرف الانتقادات، لكنهم يتحدثون عن المهاجم رقم 9 عندما لا نسجل، وإذا سجلنا 3 أهداف لا أحد يتحدث عن المهاجم الوهمي، أعرف ذلك وأتقبله دائما".

وعن كيفية تقبل الفريق للهزيمة من أتلتيكو قال: "العواطف تمتص كل شيء، كلما كانت هناك صعوبات سنتعلم أكثر، أنا أنظر للأمور بإيجابية، وهذا مشروع من الطبيعي أن يكون فيه صعود وهبوط".