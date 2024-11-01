متفوقًا على داني ألفيش وغيره.. لويس إنريكي: أشرف حكيمي أفضل ظهير أيمن رأيته في حياتي!

مستوى مبهر يقدمه أسد الأطلس في الملاعب الأوروبية

يحمل الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان تقديرًا كبيرًا للدولي المغربي قائد منتخب أسود الأطلس، أشرف حكيمي، الذي يقدم مستويات رائعة خلال السنوات الأخيرة في ملاعب أووربا.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد لانس غدًا في الدوري الفرنسي، أبدى إنريكي تقديرًا من نوع خاص للمغربي الدولي أشرف حكيمي.

وقال إنريكي خلال المؤتمر: "من بين كل اللاعبين الذين قابلتهم، لم أر ظهيرًا أيمن أفضل منه" في إشارة إلى حكيمي.

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وأضاف: "لا يزال لديه هامش كبير من التطور ليمر به، ولكنه يكتشف نفسه كشخصية وكلاعب، إنه على الطريق الصحيح".

الملفت أن إنريكي درب في مسيرته أظهرة يمنى على أعلى مستوى، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، فقد درب إنريكي كلًا من داني ألفيش في برشلونة وخيسوس نافاس في منتخب إسبانيا، وهذا يوحي بالقيمة الكبيرة لأشرف حكيمي.