بعد سؤاله عن تتويجه بالسوبر مع ريال مدريد .. لويس إنريكي يكشف عن مشاعر متناقضة بشأن كيليان مبابي

المهاجم ترك ناديه الفرنسي واختار الانضمام إلى ريال مدريد

يبدو أن لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان مل من تكرار الأسئلة عن لاعب الفريق السابق، كيليان مبابي، والذي فاز مساء أمس بأول لقب له مع ريال مدريد الذي انضم له في صفقة انتقال حر هذا الصيف.

إنريكي عقد مؤتمرًا صحفيًا بخصوص مواجهة لوهافر يوم غدٍ في افتتاح الدوري الفرنسي، وقد سأله أحد الصحفيين الإسبان عن رأيه في ظهور مبابي الأول مع ريال، والذي شهد إحرازه لهدف في مرمى أتالانتا خلال مواجهة السوبر مساء أمس.

المدرب الإسباني لم يتقبل السؤال أبدًا، وقد وبخ الصحفي وطالب بعد توجيه أي أسئلة له عن المهاجم الفرنسي بعد ذلك، وأضاف "كم أنتم مملين أيها الإسبان، مازلت تقف عند تلك النقطة! لدي انطباع بأنك تعيش هنا، هل أعجبتك الأولمبياد؟ ممتاز. لم أكن أتخيل أن أسأل مجددًا عن مبابي".

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إنريكي استدرك بالكشف عن مشاعر متناقضة تجاه اللاعب، إذ أكد حبه له ولكنه تمنى خسارته في نفس الوقت.

إذ قال "مع هذا فأنا لا أخفي حبي الدائم لمبابي، أعتقد أنه شخص ولاعب فريد واستثنائي جدَا، أحببت اللعب معه ومع أخيه إيثان. أتمنى لهما الأفضل دائمًا ولكن أن يخسر مع ريال مدريد أمامنا".