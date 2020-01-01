لونجليه: لهذا السبب تأجيل يورو 2020 أفضل قرار

تعرف على سبب سعادة لونجليه بتأجيل أمم أوروبا

أكد كليمون لونجليه، مدافع برشلونة، سعادته بقرار تأجيل بطولة أمم أوروبا يورو 2020 كما كشف عن تعايشه مع أزمة انتشار فيروس كورونا.

الدوري الإسباني توقف منذ نحو شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا في المملكة مما أدى لإجبار اللاعبين على المكوث في منازلهم.

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وتقرر تأجيل بطولة أمم أوروبا إلى صيف 2021 وكذلك كوبا أمريكا والألعاب الأولمبية وذلك بهدف استكمال الدوريات المحلية.

وقال لونجليه في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "أنا سعيد للغاية بقرار تأجيل يورو 2020، وأراه الأصوب، لأنّه لو أقيمت البطولة في موعدها فهذا يعني أننا سنلعب دون حضور جماهيري وهذا سيقتل متعة البطولة".

وتابع: "كلاعب كرة قدم يصبح الأمر صعبًا المكوث في المنزل ولكني أمتلك حديقة كبيرة ألعب فيها كثيرًا للتدرب والاستعداد لاستئناف البطولات. بالطبع أفتقد كثيرًا للعبة".

اللاعب أشار إلى أنّه تعلم فن الطبخ خلال فترة التوقف وأصبح يطهو بعض المنتجات منها فطيرة التفاح.

وأردف: "علينا أن نوجه التحية للأطباء والعاملين في المجال الصحي الذين يبذلون كل ما لديهم لأجل إيجاد علاج للوباء وإنقاذ المصابين ويخاطرون بأرواحهم حتى تكون حياتنا أسهل. هؤلاء هم الأبطال الحقيقيون".

واختتم: "ومن بين هؤلاء، أوجه تحية خاصة لوالدتي لأنها تعمل ممرضة، ولذلك أنا على اطلاع دائم بما يحدث بسبب فيروس كورونا وأرى بعيني الظروف الصعبة التي يعيش فيها العاملين بالمجال الطبي".

جدير بالذكر أنّ الحكومة الإسبانية وضعت خطة من أربع مراحل لأجل تجاوز أزمة وباء كورونا.