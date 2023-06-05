"لولا رايولا" .. إبراهيموفيتش يكشف دور الراحل في اعتزاله

هل كان يمكن أن يبقى إبرا في الملاعب لمدة أطول؟

اعتاد الكل على ظهور المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وحديثه بشكل متعجرف في كثير من الأحيان؛ لكنه لم يكن كذلك وهو يودع كرة القدم حين أتى الحديث على مينو رايولا وكيله الراحل.

أعلن زلاتان، 41 سنة، اعتزاله كرة القدم بنهاية موسم فريقه ميلان الذي اختتمه بالفوز على هيلاس فيرونا في ختام الدوري الإيطالي.

وتحدث إبرا عن قراره الذي كان قد اتخذه من فترة وعما سيفعله في مستقبله لكنه لم ينس شكر الراحل مينو رايولا، وكيله الذي توفي السنة الماضية: "كل ما فعلته كان مع مينو حتى خارج كرة القدم. لم يكن بجانبي أحد، كنت وحيدًا. أنا منطوي في حياتي لكني شاركتها مع مينو".

ولسنوات منذ كان إبرا لاعبًا في أياكس كان رايولا، الوكيل الأشهر في عالم كرة القدم، وكيله ومهندس انتقالاته، كما جمعته به علاقة صداقة قوية.

وواصل إبرا حديثه عن وكيله السابق مؤكدًا وهو يمزح أنه لو كان حيًا لأستمر المهاجم السويدي الذي سيتخطى عامه الواحد والأربعين في أكتوبر المقبل في الملاعب: "مع مأساة فقده لم يعد الأمر كما كان. كنت سأبقى لو كان موجودًا. لأنه كان أيضًا سيطالب بعمولته. عفوًا مينو ولكنها الحقيقة".