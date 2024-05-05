"لولا النصر لكان معنا الآن".. رغبة إسبانية تغري لابورت للسير على نهج هندرسون!

هل يسير لابورت على خطى نجم الاتفاق السابق للرحيل عن النصر؟

"لو لم يظهر النصر، لكان معنا الآن".. هكذا تحدث رئيس نادي أتلتيك بيلباو، جون أورياتي، عن رغبة النادي في التعاقد مع المدافع الإسباني إيمريك لابورت، المحترف في صفوف عملاق الرياض، خلال الصيف الماضي.

مدافع مانشستر سيتي السابق، الذي توج مع كتيبة جوارديولا بالثلاثية التاريخية في الموسم الماضي، انتقل إلى صفوف النصر، بعقد لمدة 3 مواسم، حتى يونيو 2026، وشارك في 36 مباراة بقميص الأصفر، سجل خلالها 4 أهداف وصنع تمريرة حاسمة، كما لعب في بطولة كأس موسم الرياض، وسجل واحدة من أجمل الأهداف العالمية في مرمى إنتر ميامي الأمريكي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن أتلتيك بيلباو، المتوج بلقب كأس ملك إسبانيا، يبحث عن قلب دفاع، في الموسم المقبل، الذي يشهد عودة الفريق للمنافسات الأوروبية، رغم تواجد الثلاثي فيفيان وباريديس ويراي ألفاريز في ذلك المركز، حيث ذكر المدير الفني إرنست فالفيردي، بعد مباراة خيتافي "لقد دعمنا أنفسنا بقلبي دفاع، ولعبنا بالنار، الأمر الذي لا يسير عادة بشكل جيد، وذلك بعد إصابة فيفان وطرد الثنائي يراي وباريديس.

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في المقابل، تمثل عودة لابورت، الذي قضى 8 مواسم في صفوف الفريق قبل انتقاله لمانشستر سيتي، إلى صفوف بيلباو، صعوبة كبيرة، حيث تفرض عليه الموافقة على راتب أقل بكثير مما يتقاضاه مع النصر، كما أن ممثل الرياض سيرغب في الاستفادة من بيع عقد اللاعب، بعد دفع مبلغ 25 مليون يورو للسيتي من أجل التعاقد معه، وسيتعين على لابورت تكرار واقعة الإنجليزي جوردان هندرسون، نجم الاتفاق السابق، الذي قرر التضحية بجزء كبير من راتبه، للانتقال إلى أياكس الهولندي، حتى لا يواجه عقوبة ضريبية كبيرة.

وكشف لابورت عن السبب وراء قراره بالرحيل عن مانشستر سيتي، قائلًا إنه لعب آخر موسمين مع السيتي، في مركز الظهير وليس قلب الدفاع، الذي يعتاد عليه، مضيفًا أنه شعر بقلة أهميته في الفريق، بعد التعاقد مع عدد من اللاعبين في مركز قلب الدفاع خلال الفترة الأخيرة.