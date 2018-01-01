لوك شو: نحاول اللعب بسرعة بغض النظر عن اسم المدرب

يونايتد هزم كارديف سيتي 5-1 بعد النتائج السلبية مع مورينيو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد لوك شو مدافع مانشستر يونايتد أنه وزملاءه يُحاولون دومًا اللعب بسرعة وحيوية بغض النظر عن اسم المدرب الموجود في مقاعد البدلاء.

وكان اليونايتد قد لعب مباراة عظيمة أمام كارديف سيتي وهزمه بخمسة أهداف مقابل هدف، وهو اللقاء الأول للمدرب أولي جونار سولشار الذي عينه النادي حتى نهاية الموسم عقب إقالة جوزيه مورينيو بعد الخسارة أمام ليفربول والابتعاد عن المركز الرابع بفارق 11 نقطة.

شو تحدث بعد النصر الكبير لموقع ناديه الرسمي قائلًا "كلاعبين في مانشستر يونايتد، نُحاول دومًا اللعب بسرعة، بغض النظر عن اسم المدرب. نحن مان يونايتد وهذا ما نُدركه جيدًا. واليوم ظهر هذا جيدًا والهدف الثالث خاصة كان رائعًا، سواء من حيث التمريرات الممتازة أو التحركات أو اللمسة الأخيرة العظيمة".

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"حافظنا على رباطة جأشنا حتى حين أصبحت النتيجة 2-1، وواصلنا فعل ما كان يتوجب علينا فعله، قمنا بعملنا بطريقة مذهلة اليوم وعلينا توجيه التحية للفريق بالكامل. علينا التطلع للأمام وفعل ما فعلناه اليوم".

أتم قائلًا "كانت نتيجة ممتازة جدًا رغم أنه كان أسبوعًا صعبًا على الجميع في النادي، كنا نبحث عن رد فعل وأعتقد أن اللاعبين كانوا جيدين حقًا، ومن الجميل أننا حصلنا على ثلاثة نقاط كنا بحاجة لها حقًا".