لوكا مودريتش لم يغلق الباب أمام السعودية .. وريال مدريد جهز فيديو الوداع!

لوكا مودريتش يترك الباب مفتوحًا أمام انتقال محتمل إلى السعودية..

يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني كان مستعدًا بالفعل لتوديع الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط الفريق خلال الصيف الحالي، قبل أن يجدد عقده لموسم إضافي حتى 2024.

نهاية الموسم الماضي في ريال مدريد كانت مليئة بالتقلبات والأحداث المتسارعة، خاصة بعد وصول اثنين من المفاوضين السعوديين إلى العاصمة الإسبانية في مايو الماضي، من أجل إقناع مودريتش والفرنسي كريم بنزيما بالانتقال إلى دوري روشن.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن العرض الذي تلقاه مودريتش حينها كان أكثر جاذبية من التقارير التي خرجت في ذلك الوقت.

إلا أن مودريتش أجل اتخاذ قراره إلى ما بعد نهاية الموسم كما يفعل دائمًا، ليجدد عقده مع ريال مدريد ويؤجل خطوة الانتقال إلى السعودية.

لكن قبل ذلك، فإن ريال مدريد كان يشعر بحالة من التشاؤم حول وضعية مودريتش، لدرجة أن النادي طلب تحضير مقطع فيديو لتوديع النجم الكرواتي، على غرار الذي تم عرضه في حفل وداع بنزيما.

لوكا أجرى محادثة مع زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا خلال مباريات دوري الأمم الأوروبية، أكد فيها نيته توديع الفريق بعد المشاركة في يورو 2024 التي تقام الصيف المقبل.

وبعد ذلك، عقد مودريتش اجتماعًا مع إدارة ريال مدريد، أكد خلاله عزمه على الاستمرار لعام آخر، سواء في مدريد أو المنتخب ثم الانتقال إلى السعودية في صيف 2024.

تلك هي الفرضية التي يتم تداولها في ريال مدريد، حيث توجد قناعة لدى إدارة النادي الملكي بأن مودريتش اتفق مع المبعوثين السعوديين على الانتقال في الصيف المقبل بعد تحقيق هدفه في لعب يورو 2024.