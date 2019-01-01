لوكاكو يتوسل لإدارة مانشستر يونايتد للسماح له بالرحيل

لوكاكو يريد اللعب في الدوري الإيطالي وسط رغبة من يوفنتوس وإنتر

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب مانشستر يونايتد توسل إلى إدارة نادية لخفض المطلوب لانتقاله من صفوف الفريق.

ويسعى كل من يوفنتوس وإنتر الإيطاليين، الحصول على خدمات المهاجم صاحب الـ 26 عاماً، في ظل رغبته في الرحيل من صفوف مانشستر يونايتد.

ووفقاً لصحيفة صن الإنجليزية، فإن لوكاكو طلب من إدارة الشياطين الحمر، خفض السعر المطلوب فيه وهو 80 مليون جنيه إسترليني للرحيل إلى إيطاليا.

وترغب إدارة السيدة العجوز، الحصول على توقيع المهاجم البلجيكي، في ظل احتمالية رحيل ماريو ماندجوكيتش، وهيجواين مهاجمي الفريق، ووضعت إدارة يوفنتوس ديبالا كجزء من صفقة لوكاكو.

وتواجد لوكاكو، رفقة بعثة فريقه التي شاركت في الجولة التحضيرية للموسم الجديد، في أستراليا وآسيا، ولكنه لم يشارك في أي مباراة.

ولعب لوكاكو الموسم المنصرم مع فريقه 32 مباراة بالدوري الإنجليزي، سجل خلالها 12 هدفاً، وسجل هدفين في دوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر أن الصحيفة، قد أشارت إلى أن لوكاكو، قد يتفق مع إنتر أو يوفنتوس على كافة البنود خلال أربعة أيام.